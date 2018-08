Redding goes with Lamont and Boughton in primary

Unofficial results of the Democrat and Republican primaries held Tuesday, Aug. 14 in Redding:

Governor

Democrat:

Ned Lamont 622

Joe Ganim 51

Republican:

Mark Boughton 251

Timothy M. Herbst 53

Steve Obsitnik 24

Bob Stefanowski 138

David Stemerman 79

Lieutenant Governor

Democrat:

Susan Bysiewicz 456

Eva Bermudez Zimmerman 195

Republican:

Joe Markley 273

Jayme Stevenson 142

Erin E. Stewart 133

U.S. Senator

Republican:

Matthew Corey 421

Dominic Rapini 98

Treasurer

Democrat:

Shawn Wooden 321

Dita Bhargava 325

Republican

Thad Gray 362

Art Linares 158

Comptroller

Republican:

Kurt Miller 326

Mark Greenberg 193

Attorney General

Democrat:

William Tong 493

Paul R. Doyle 41

Chris Mattei 113

Republican:

Sue Hatfield 296

John Shaban 252