Joel Barlow High School announces fourth quarter honor roll
High Honors
Freshmen
Lily Anderson, Max Baer, Joseph Baillie, Lily Blanton, Jason Brannan, Joshua Brault, Santiago Calderon, Elisabeth Chan, Astrid Chen, Miah Cooper, Reese Costenbader, Sean Devine, Katie Gjelaj, Tess Graziano, Maya Gustavson, Teagan Klein, Julia Krepsztul, Jake Lambrech, Emily Larkin, Isabel Llach, Timothy Malvaso, Benjamin Massey, Brendan McCarthy, Claudia Meyer, Max Monson, Kelly Moran, Kyle Murray, Cooper Navin, Meghan Ogrinz, Alexandra Popescu, Sydney Rodriguez, Noah Simons, Gabriel Smock, Kate Solway, Brooke Squitieri, Spencer Squitieri, Bran Sullivan, Ryan Thomas, Isabelle Thompson, Corrina Voytek, Trevor Wilkes, Teagan Williams, Erik Wojenski, Mitchell Worthington, Andy Zhu, Matthew Zuckerman
Sophomores
Stephanie Ballas, Gordon Caldwell, Justin Calvert, Emily Cavaliere, Isabella Cohen, Melissa Colasante, Gregory Coleman, Tyler Cummings, Sophia Danuszar, Lia DeMelis, Mia DiAmico, Nicholas DiStefano, Olivia Fassman, Jake Fones, Theresa Galban, Julia Gjelaj, Anne Gregory, Kayleigh Griffin, Elia Hafen, Julia Hartmann, Colin Holm-Hansen, Olivia Houlahan, Brett Hugo, Sassya Karm, Alex Klein Wassink, Jack Ledbetter, Kira Levin, Nadja Litzenburger, Kathryn Liu, Kathryn Matsuoka, Madeleine McHale, Sean McHale, Sumer Muqbil, Owen O’Reilly, Madison Opalinski, Adam Ortiz, Natalie Pirro, James Porter, Colby Powers, Schuyler Pritchard, Samantha Romaniello, Jenna Salvatore, Leah Sharon, Zachary Shortt, Quinn Siddiqui, Caden Simons, Caroline Spear, Laura Stauffer, Matthew Sun, Cali Szogas, Ekaterina Taylor-Yeremeeva, Hannah Tedawes, Sarah Tedawes, Robert Tremont, Christopher Twomey, Zoe Wegener, Luke Wergeles, Caroline Wexler, Buster Whaley, Sara Wiesenfeld, Nathaniel Witt, Stephen Zigmond
Juniors
Athena Buchan, William Carter, Benjamin Chapin, Gabriella Chioffi, Lilly Davidson, Anjali Duenwald, Eva Fenningdorf, Robert Ganim, Dilan Gunawardana, Carolyn Higgins, Josie Hoover, Matan Itah, Julia Kochersperger, Nikita Licudine, Victoria Marchetti, Elizabeth McCain, James Mocco, Carly Monson, Annika Morgan, Julia Mullin, Hannah Ota, Jacob Paquette, Andrew Powell, Liam Prevelige, Kiara Robichaud, Maeve Rooney, Kaitlyn Siedman, Eren Snover, Daniel Trimble, Maha Ulhaq, Sarah Villhauer, Jack Warren, Gabrielle Wasco, Sarah Weinstein, Henry Welles, Andrew Yu
Seniors
Sara Adriani, Madison Amente, Ashley Arici, Samantha Ballas, Amelia Barrow, Amelia Blackwell, Adam Boczar, Emma Boland, Elena Bosak, Daniel Brey, Samantha Brown, Marissa Calvert, Luca Cerbin, Ella Chen, Caitlin Colangelo, Kate Coppola, Maximilian Daignault, Philip Danuszar, Stephan Dow, Jack Eskeland, Marco Forgione, Veronica Galban, Ella Gaspar, Logan Grey, Kacey Hartmann, Elizabeth Hayman, Molly Healey, Patrick Higgins, Jessica Huminski, Michael Klein Wassink, Keegan Kolf, Monica Koubeck, Kristy Kudej, Jonathan Lam, Jacob Lenes, Eric Lenhart, April Lichtman, Julian Marlowe, Miles Martin, Madeline Massey, Mishelle Mauricio, Amanda Mullen, Thomas Navin, Julia North, Alexandr Palvinski, Amanda Peterson, Taylor Rodriguez, Chloe Sharon, Emily Shaw, Grace Smith, Jason Smith, Timothy Stone, Alyson Tomaszewski, Hanna Trojanowski, Atticus Upson, Rachel Wagner, Kate Wegener, Mackenzie Wenzel, Allyndaire Whelehan, Olivia White, Rachel Wiesenfeld, Katherine Wright, Melani Zuckerman
Honors
Freshmen
Joanna Albanese, Ethan Angell, Senem Arici, Rachel August, Ruth Black, Katharine Burris, Benjamin Carter, Olivia Cascella, Ava Chapin, Julia Cheung, Alex Ciardullo, Samantha Colby, Charles Condosta, Madeline Deeley, Grace Gabriel, Thomas Gaspar, Benjamin Gelman, Leyli Ghavami, Ava Gillap, Grace Grigg, Kate Grigg, Emily Grob, Lily Haffner, Jonas Hawk, Luke Hoeing, Madison Holaday, Rene Itah, Charles Johnson, Matthew Johnston, Lilly Katts, McKenna Kaye, Kaela Klein, Aydan Kloiber, William Koorn, Kristen Kuczmarski, Juliet Lam, Julia Lee, Benjamin Leibowitz, John Loo, Ava MacNeal, Isabella Miceli, Isabelle Noome, Madeline O’Dowd, Winston Painter, Olivia Parcells, Erica Pohlig, Micah Rasmussen, Rhys Robichaud, Chloe Rozendaal, Ryan Ruggieri, Danylo Rybchynskyi, Nicholas Sickinger, Jack Stone, Sophia Taylor, Tate Tower, Thyrza Upson, Sephora Vidal, Amelia Wasco, Kelly Weng, Sadie Wood
Sophomores
Tabitha Aime, Constantine Albano, Nicole Angelescu, Ian Asanovic, Robert Babcock, Evan Baran, Simon Castonguay, Caitlin Collins, Aidan Cooke, Kol Crooks, Michael Cruz, David Cusick, David D’Augelli, Olivia DeSpirito, Benjamin Devine, Alexa DiCamillo, Ryan DiDomenico, John Florkowski, Rachel Fox, Joseph Francoletti, Connor Frederickson, Luke Gardone, Clark Gilmore, Amanda Gormley, Crina Gutu, Alexandra Harris, Lilly Herman, Jesse Hubicki, Logan Janki, Gabrielle Johnston, Kieran Kelly, Melissa Kontogiannis, Sydney Lockwood, Grace MacDonald, Kamron Manii, Rebecca Mauro, Claire McCann, Issabella Merrill, Erick Miljkovic, Anthony Mitri, Liberty Nocito, Maxwell Nonnenmacher, Kaia Petrone, Lauren Pizzino, Thomas Richetelli, Kira Schoenberg, Erin Sheehan, McKenna Stablein, Jillian Stark, Madigan Stichter, William Sutton, Margaret Taylor, Erin Webdale, Harrison Wenig, Hanna Wheatley, Sierra Wilcox, Carl Zuanelli
Juniors
Madison Angelico, Emma Angell, Benjamin Bai, Jenna Barcello, Philip Bard, Nikolas Brannan, Rebecca Candee, Hannah Ceva, Clara Coccoli, Scotland Davis, Emma Delaney, Ava DiZenzo, Caroline Doyle, Henry Eubanks, Nathan Fenningdorf, Edward Fletcher, Lauren Fortier, Christopher Gomolak, Blythe Graziano, Margaret Green, Alexandra Hackel, Robert Hebner, Riley Hilford, Edward Hixson, Samantha Kane, William Katts, Samantha Katzmann, Spencer Katzmann, Julia Kinahan, Willy Krosnyak, John McCleary, Madalyn Migliorino, Ashley Milone, Noah Morgan, Sean Mullin, Ashley Nagel, Alizabeth Neville, Claire O’Brien, Riley Paradise, Joshua Perez, Joseph Redmond, Brianna Reed, Kevin Richetelli, Mina Rothenberger, John Ruggiero, Jeremy Saluzzi, August Sanderson, Nicholas Satriano, Aidan Sheahan, Angela Smith, Anna Speck, Finn Sullivan, Annie Tamallanca, Christine Tong, Chelsea Tsalapatanis, Hannah Tunick, Janelle Wargo, Jessica Wehrheim, Arden Westphalen, Laurel Winslow, Chase Yankowski
Seniors
Jacob Anderson, Jennifer Ball, Olivia Bass, Jack Bebon, Brendan Briones, Mackenzie Byck, Isabella Catterino, Kinsey Colby, Benjamin Coppock, Ryan Costenbader, Evan Curtis, Nathaniel DeMelis, Morgan Devine, Teresa DiStefano, Jessica Dolcimascolo, Isabel Dudley, Ashleigh Eden, Nishitha Edupuganti, Charles Essenhigh, Adam Farmer, Anastasia Fassman, Tamar Friedman, Sumudu Gunawardana, Alex Hemenway, Henry Herman, Pharo Hermantin, James Houlahan, William Hubicki, Cassie Konstantino, Cara Krupnikoff-Salkin, Kailey Lauter, Audrey Liao, Taylor Macchia, Alyssa Maisner, Gwenyth Mars, Kaitlyn Mayhew, Daniel Molinaro, Morgan Moughty, Alyse Neville, Erin O’Brien, Kyle Orell, Erica Pajonas, Taylor Paradise, Ryan Prather, William Reed, Sean Rego, Nicholas Roman, Lillie Siburn, Noah Sobel, James Stablein, Cole Straughn, Emily Sussmann, Albert Thome, Michael Waugh, Lia Weinseiss, Emily Whittaker, Sarah Witherbee, Nicolas Wolf, Sydney Wood