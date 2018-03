Weston athletes earn all-conference honors

Fifty-three Weston High student-athletes earned all South-West Conference recognition for the winter sports season:

Girls track

FIRST TEAM

Ava Ascher

Elise Russell

Eliza Kleban

Kathleen Murphy

Michelle Gutowski

Natalie Haythorn

Sophia Rico

SECOND TEAM

Hannah Greene

Lauren Bigelow

Nicole Sztachelski

HONORABLE MENTION

Ava Zielinski

Jordyn Spitzer

Kathryn Samaranayake

Madison Wilson

Boys track

FIRST TEAM

Baruch Goodman

Jack Weiss

Kevin Stankiewicz

Matt Scott

Tim Lautenbach

SECOND TEAM

Matt Lagana

Pascal Hawkins

Ryan Werner

Tobey Bill

HONORABLE MENTION

Brian Kennedy

Oliver Zych

Sam Chicha

Boys skiing

FIRST TEAM

Gabe Toth

Jake Wilder

Nathan Holst-Grub

Nick Miner

Tristan Meccay

Will Ruiz

Girls skiing

FIRST TEAM

Emma Nelson

Emma Radisch

Julia Ann Gregory

Lauren Harris

Ryan Delaney

Boys swim

FIRST TEAM

Joshua Franco

Mateusz Babinski

Mitchell Levi

Nathan Katz

Oscar Petersen

SECOND TEAM

Liam Simmons

Cheerleading

FIRST TEAM

Rachel MacWilliams

Susannah Keith

SECOND TEAM

Aarya Madan

Dani Zipkis

HONORABLE MENTION

Emma Hoffman

Girls basketball

FIRST TEAM

Katherine Orefice

ALL-PATRIOT DIVISION

Kate Joyce

Grace Toner

HONORABLE MENTION

Georgia Burkard

Boys basketball

ALL-PATRIOT DIVISION

Christian Watanabe