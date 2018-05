Weston High School announces third quarter honor roll.

The Weston High School Honor Roll comprises students who achieved a GPA of 3.4 or better.

The Principal’s Honor Roll is comprised of students who achieved a third-quarter GPA of 3.85 or better.

Honor Roll

Grade 12

Caroline Ackerman, Lauren Beranek, Michael Bogaev, Reid Brostoff, Sebastian Casellas, Sophie Collins, Kayla DeCaro, Gabriel Edwards, Marc Ferrante, Santiago Forero, Joshua Franco, Petra Friden, Peter Friedrichsen, Julia Garbee, Caitlin Grogan, William Grotto, Nicole Herman, Annalise Icatar, Brian Kennedy, Haley Lubliner, Claire Magee, Francesca Moniz, Liam Odierna, Grayson Orr, Ernest Palsho, Devon Panzirer, Maya Prorokovic, Gavin Reed, Gabriella Reynolds, Sophia Rico, Olivia Sacane, William Stark, Alessandro Tartaglia, Niall Taylor, Elissa Teles, Cyprian Toczek, Thomas Valenti, Safa Vohra, Christian Watanabe, Jack Weiss.

Grade 11

Jane Avery, Drew Berkin, Max Blank, Caroline Cassol, Lulu Chopin, Brian Crowe, Christian D’Alessio, Alexandra D’Aquino, Grace Donnelly, Hannah Dove, Nathan Edelman, Anthony Fontana, Mark Frederiksen, Christopher Fruhbeis, Lilly Garone, Abigail Glasberg, Samantha Gonzalez, Baruch Goodman, Cooper Jacobs-Skolik, John Kaczmarek, Benjamin Kadezabek, Neil Kaeslin, Maia Kesselmark, Samantha Kim, Elizabeth Kleiner, Cade Lahn, Jasmine Liao, Daniel Lucas, Makayla Manoni, Alec McGlone, Jack McStocker, William Muller, Travis Nussbaum, Oscar Petersen, Charlotte Proceller, Sofia Randazzo, Jared Regenstein, Julia Reynolds, Julia Ryan, Matthew Scott, Ibrahim Shubber, Christina Silvestri, Daniel Slow, Tobias Squance, Zachary Strouch, Isabella Tartaglia, Danielle Tomanelli, Jack Tunney, Maaz Vohra, Cameron Weiller, Morgan White, Kyra Winslow, Amanda Wrynn, Oliver Zych.

Grade 10

Hannah Anderson, Katherine Anderson, Bridget Angus, Kyle Aronson, Peter Bartley, Nell Blaszkiewicz, Liam Campbell, Lucas Casellas, Izadorha Cayo, Kevin Crowley, Ava Cruz, Rachel Esslinger, Katalyn Foster, Charlotte Glick, James Goetz, Connor Golden, Aidan Gomar, Chelsea Greenberg, Emma Harwood, Mason Hastings, Michael Hayes, Saige Kanik, Elisabeth Katz, Tatum Kennedy, Kenneth Kittelson, Logan Klebenow, Kristen Krigsman, Sophie Lawlor, Hayden Lawrence, Evan Levine, James Maglione, Christopher Mbwa-Mboma, Joseph McGuire, Samantha Meir, Millie Metchick, Grace Milliman, Meghan Morrissey, Emma Nelson, Marina Newell, Alexa Oshin, Samuel Parks, Tyler Randall, Zachary Raucci, Alexander ReCouper, Sadie Rudolph, Claire Samson, Magali Sanchez, Benjamin Schottmuller, Grayson Schottmuller, Nathaniel Slump, Dylan Tarzian, Karina Warchick.

Grade 9

Mary Achar, Andrew Albert, Drew Averick, Andrew Avila, Rohan Awasthi, Franco Bara, Robert Barcello, Matthew Bigelow, Amanda Birbara, Rian Byars, John Cassol, Madeleine Clough, Henry Cohen, Natasha Colaprico, Jordan Conlon, Kellie Couch, Sean Creamer, Jackson Davies, Daniel Dunal, Camille Gitow, Katerina Gotouhidis, Haleigh Graichen, Aidan Haberman, Allen Hawkins, Danielle Hemmers, Danielle King, Maksim Kirillov, Lauren Lakra, Samuel Landesman, Myles Lehrman, Beckett Lewis, Nicole Linell, Marc Lubliner, Talia Lum, Jackson Mayer, Daniel McKiernan, Isobel McMillan, Kaeli Mecca, Declan Miles, Aleksandra Moffly, Abigail Morse, Jack Morvillo, Brian Nordlinger, Alexa Pappas, Blu Parker, Sophia Piscitell, Ava Poulopoulos, Charlotte Relac, Isabella Rondini, Jaron Rosenberg, Jesse Rosenberg, Ava Sandak, Duncan Sander, Joshua Simons-Handel, Jack Spencer, Jacob Strouch, Zachary Tamburri, Omar Vohra, William Welsch-Lehmann, Charles White, Kenna Winslow.

Principal’s Honor Roll

Grade 12

Isabel Angeli, Ashley Aron, Varun Awasthi, Jason Baisley, Lyndsay Baker, Sawyer Banbury, Sofia Bara, Arielle Belluck, Annabell Blank, Thomas Bogaev, Ian Borowik, Georgia Burkard, Hunter Burkard, Max Chayet, Earnest Chen, Kelley Coates, Daniel Curtis, Steven Dampf, Holly DeBarger, Sara Eiler, Quinn Flooks, Adam Frederiksen, Gabriella Greeley, Elizabeth Grodman, Andrew Harwood, Pascal Hawkins, Irene Hong, Arianna Imperiali, Sarah Johnson, James Joyce, Klara Karwowski, Olivia Katz, Susannah Keith, Rishav Khosla, Caroline Klatt, Eliza Kleban, Juliana Koller, Lindsay Kunhardt, Griffin Levi, Mitchell Levi, Audrey Levine, Avery Lum, Rachel MacWilliams, Halley Melito, Tyler Melito, Kathleen Murphy, Cassidy Nosenzo, Michelle Okine, Jane Paknia, Emily Papay, Samantha Phillips, Jayson Pinals, Emma Radisch, Ellen Relac, Sydney Resnick, Lauren Rivera, Renee Scaramuzza, Julianna Schaffer, Brian Sleeva, Payton Spandow, Matthew Sydney, Grace Toner, Jessica Wang, Julia Wein, Caroline Wertlieb, Abby West, Abigail Winzig, Zach Yung.

Grade 11

Camden Archambeau, Linnea Bailor, Jordan Baisley, Grace Batcha, Lauren Bigelow, Tobey Bill, Matthew Blumenstock, Michael Blumenstock, Victoria Buisson, Olivia Cannon, Martine Chamberlin, Hannah Chayet, Dana Cohen, Robert Constantine, Ashlee Dalrymple, Siera Daly, Hannah Daniels, Kelly Fenton-Samuels, Rachel Finkel, Jessica Grauberd, Hannah Greene, Noah Haberman, Madeline Hensinger, Jesse Hirtenstein, Camryn Kirk, Alexa Kripke, Lindsey Kuzma, Matthew Lagana, Garrett Landen, Adam Levin, Caiti Levin, Edison Lewis, Aarya Madan, Eliza Maestri, Aaron Miller, Alexander Milne, Annika Mirchandani, Sonia Mody, Brendan Moore, Connor Morikawa, Nicholas Moy, Jordan Narins, Bruno Navaresse, Sean O’Neil, Katherine Orefice, Andrew Pappas, Wesley Patel, Lilly Phillips, Alexandra Policano, Cosmo Randazzo, Dean Reiferson, Joshua Ronai, Benjamin Rosenberg, Zoe Saldinger, Taryn Seigel, Doran Sekaran, Haroun Siddiqui, Jordyn Spitzer, David Tamburri, Owen Tanzer, Samuel Theriault, Gabriel Toth, Jennifer Welsh, Ryan Werner, Jaden Yon, Zoe Yung, Carolyn Zech, Mariel Zech, Kayla Zhang, Catrin Zharyy.

Grade 10

Rolen Altamirano, Jonathan Ameri, Rhys Aron, Mason Asphar, Grace Bartunek, Arianna Berman, Jake Bill, Thomas Brentano, Morgan Burns-Min, Charlotte Chen, Vivien Daytree, Aidan Delgass, Aniela Dexter, Erin Dillon, Graham Fay, Sarah Franco, Samantha Godwin, Kerin Gorrasi, Conner Grace, Kelvin Green, Jesse Herman, Daniel Ielusic, John Jones, Kathren Joyce, Julia Kelly, Zaman Khan, Mary Kohn, Margaret Lee, Chloe Leeds, Stephen Marshalko, Noelle Mendelson, Catherine Morvillo, Alejo Navaresse, Francis Okine, John Orr, Matthew Oshin, Jake Phillips, Lila Pocsik, Timothy Redpath, Kelly Rosemann, Elise Russell, Brendan Sawyer, Jack Sawyer, Natalie Schreder, Collin Socha, Isabella Sperry, Michael Stack, Julian Stiel, Grady Tarzian, Jamie Vacca, McKenna Weiner, Selena Yee, Alexander Zita.

Grade 9

Sarah Albert, Ava Ascher, Jessica Bailey, Sophia Balotescu, Eliza Banbury, Kylie Batcha, Daniel Bello, Jillian Belluck, Kobe Bilstad, Isabel Birge, Brooklyn Boehme, Eli Brennan, Christopher Burns, Emily Burr, Andrew Castro, Liam Cavicchia, Grace Chan, Abhinav Cherukuri, Anna Cross, Isabella Crumpton, Eleanor Daniels, Jade Dayton, Ryan Delaney, Ronan Duffy, Anna Eiler, Jonathan Eiler, Benjamin Ferraro, Jake Ferraro, Ana-Maria Georgescu, Carina Giordano, Caroline Gluck, Lindsey Greenberg, Julia Gregory, Byron Hart, Chase Isaacs, Maya Kallins, Neil Kansal, Vahn Kessler, Sana Khan, Grant Kins, Ethan Klatt, Emma Knapp, Madeleine Kovel, Matthew Krauss, Jessica Kripke, Aidan Kyle, Kayleigh Levene, Nima Lewis, Bruno Licamele, Madison Lowe, Kevin Manea, David Miller, Roman Moniz, Colleen Moore, Douglas Morest, Julia Morledge, Joshua Moskoff, Hans Niemann, Alexander Olsen, Ashwath Rajesh, Rebecca Ronai, Julia Rosenberg, Nicholas Sacchetta, Annabelle Sanok, Julian Schlossberg, Kyla Schweitzer, Janak Sekaran, Isabella Shafer, Lawrence Shore, Audrey Skodis, Anabel Sollinger, Angelo St., Julia Storey, Rebecca Strouch, Nicole Sztachelski, Tess Travers, Leila Troxell, Knox Watson, Emily Xu, Ava Zielinski.