List of 2018 Joel Barlow High School graduates

Joel Barlow High School graduates
Sara Marie Adriani
Sara J. Agosti
Nathan Aime
Madison Nicole Amente
Edward Krzysztof Anderson
Jacob William Anderson
Kyle Charles Andreoli
Leyla Arici
Andrew James Aris
Sophie Elizabeth Bacas
Jennifer Rose Ball
Samantha Jordyn Ballas
Amelia Gwyneth Barrow
Olivia Renee Bass
Caroline Rose Bast
Peirce Beach
Jack Detmer Bebon
Victoria Rose Biafore
Amelia Rose Blackwell
Adam James Boczar
Emma C. Boland
Elena Nicole Bosak
Daniel Patrick Brey
Brendan Hugh Briones
Samantha Brown
Abigail Elizabeth Bruce
Aidan Martin Burke
Mackenzie Lee Byck
Colleen Elizabeth Callahan
Marissa Calvert
Ava Campano
Dennis Canada IV
Molly Rose Carroll
Bryce Raymond Carusone
Isabella Catterino
Luca William Cerbin
Ella Huei Chen
Lauren Isabel Chin
Sarah Magdalena Chlodnicki
Benjamin Harris Ciardullo
Caitlin Madison Colangelo
Kinsey Colby
Jake JuanPablo Connor
Benjamin Robert Coppock
Kate Jamieson Coppola
Owen John Corazzelli
Ryan Cole Costenbader
Sophia Dayne Cowles
Matthew David Cruz
Evan William Curtis
William Edward Cusick
Maximilian Morgan Daignault
Philip Marc Danuszar
Elizabeth Grace Dehler
Catherine Rose DeLorenzo
Nathaniel DeMelis
Jenna Helene DeVellis
Morgan Elizabeth Devine
Grayson Francis DiMiceli
Teresa Annunziata DiStefano
Jessica Dolcimascolo
Aidan J. Dougall
Stephan James Dow
Isabel Victoria Dudley
Wardin Maxwell Eastus
Ashleigh Elizabeth Eden
Nikitha Edupuganti
Nishitha Edupuganti
Benjamin Maxwell EI-Wardany
Jack Aron Robert Eskeland
Charles William Taylor Essenhigh
Anna Catherine Faria
Adam S. Farmer
Anastasia Lily Fassman
Timothy G. Forde
Marco John Forgione
Tamar Miriam Friedman
Donovan Furrer
Trevor Carroll Furrer
Veronica Marie Galban
Romeo Rolando Garvin
Ella Sophia Gaspar
Stephen J. Gay
Darius Z. Georgaras
Adam Gerschwer
Thomas Alexander Glatzel
Catarina L. Goncalves
Isabella Grace Gonyer
Zachary Alexander Gormley
Amelia June Greene
Shane Matthew Gregoire
Beatrice Ann Gregory
Logan Mitchell Grey
Matthew Griffin
Joa Victor Dias Guimaraes
Sumudu Dileka Gunawardana
Andrew Fenn Gurley III
Kacey Rose Hartmann
Elizabeth Rylie Hayman
Molly A. Healey
Alex Richard Hemenway
Henry Scott Herman
Madison Ann Herman
Pharo T. Hennantin
Charlotte Gardner Hewson
Patrick James Higgins
Wyatt Evan Hoover
James Henry Marten Houlahan
Grace Burbank Hubbard
William Chamlin Hubickl
Jessica Reese Huminski
Julian P. lvaldi
Kate Jennings
Christopher Michael Jones, Jr.
Quinn Beston Kellogg
Aidan James Kelly
Corrine Ellen Kessler
Rahul David Kiefer
Michael Phillip Klein Wassink
Dylan S. Kloiber
Keegan Anderson Kolf
Cassie Lyn Konstantino
Monica Elizabeth Koubeck
Cara Ann Krupnikoff-Salkin
Kristy Schiano Kudej
Grant Evan LaGaipa
Jonathan Lam
David S. Landry
Kailey Deanna Lauter
Charlotte May Leibell
Jacob Krukin Lenes
Eric Matthew Lenhart
Audrey Kay Liao
April Ella Lichtman
Vanessa Qlan-Ya Loo
Ryan Dean Lusardo
Matthew James Lynch
Taylor Macchia
Jack MacDonald
Elizabeth M. Madison
Alyssa Lana Maisner
Julian Perry Marlowe
Gwenyth Mae Mars
Vincenzo Marsili
Miles S. Martin
Madeline Rose Massey
Mishelle Alexandra Mauricio
Kaitlyn Anne Mayhew
Annabelle Miller
Daniel Joseph Molinaro
Morgan E. Moughty
Jessica Muczynski
Amanda Christine Mullen
Osama Akram Muqbil
Kendall Cecile Murray
Thomas Finn Navin
Lindsay Paige Neumann
Alyse Marie Neville
Finley Francis Nickel
Julia Patricia Louise North
Erin Clancy O’Brien
Che E. O’Brien-Pappalardo
Nicholas Shane O’Connor
Kyle T . Orell
Shayne M. Ortiz
Erica Rose Pajonas
Alexandr Palvinski
Anthony Vincent Paolini
Taylor Jo Paradise
Amanda R. Peterson
Calvin Peterson
Caroline Sandra Podob
Janelle Mercedes Pompea
Ryan J. Prather
Jack Preston
William H. Reed
Sean Christopher Rego
Anthony Joseph Rizzo
Taylor Arianna Rodriguez
Lillian A. Roman
Nicholas M. Roman
Paulina Veronica Rydzewski
Jacob Schachter
Henry Hans Schaer
Chloe A. Sharon
Emily Rose Shaw
Sufyan Sheikh
Evan Scott Shelley
Stephen Austin Shuford
Lillie Mae Siburn
Ryan Skidmore
Grace Smith
Jason Thomas Smith
Noah Edward Sobel
James David Stablein, Jr.
Jackson Case Stalowir
Henry Warren Staunton
Alexander C. Stillman
Timothy P. Stone
Cole Jacob Straughn
Emily Dunham Sussmann
Olivia D. Taber
Skylar Madison Telesco
Amaya M. Thomas
Albert Norman Thome
Benjamin F. Thompson
Alyson Frances Tomaszewski
Oliver Tonken
Hanna G. Trojanowski
Timothy Joseph Twomey
Atticus Hiram Upson
Joseph Russell Urban
Matthew Paul Varvaro
Christopher Joseph Vassallo
Rachel Sylvia Wagner
Michael Steven Waugh
Kate Sarah Wegener
Lia Kristen Weinseiss
Mackenzie Anne Wenzel
Allyndaire Rose Whelehan
Olivia L. White
Emily Katherine Whittaker
Rachel llena Wiesenfeld
Charles Hamilton Wilson
Sarah Reed Witherbee
Nicolas Giordano Wolf
Sydney Blake Wood
Katherine Evans Wright
Benjamin Meyer Wunder
Kyle Patrick Zappulla
Melani Camryn Zuckerman